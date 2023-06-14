الرياضية الكويتية تحصل على حقوق المسابقات الأرجنتينية موسم 2023

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

الدوري الأرجنتيني

أعلن التلفزيون الكويتي حصوله على حقوق بث ما تبقي في موسم 2023 من الدوري الأرجنتيني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار البيان أن القناة حصلت على حقوق نقل 180 مباراة تنقل على الهواء مباشرة.

وقال حمد الديحاني مدير القناة الرياضية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: "إن حقوق نقل الدوري الأرجنيتني يعد قفزة نوعية للقناة نظرا لأهمية هذا الدوري الذي يشهد تنافسا كبيرا ويضم كوكبة من المواهب في كرة القدم".

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وأضاف "سيتم وضع خطة متكاملة لتغطية البطولات في استديوهات تحليلية وإعداد التقارير حولها وسيتم طرح تسويق لهذه التغطية".

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مجموعة من مباريات الدوري الأرجنتيني في المواسم السابقة.

ويتصدر ريفر بليت ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 44 نقطة من 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن تاييرس كوردوبا الذي خاض مباراة أكثر.

وبعد نهاية الدوري في أغسطس المقبل ستبدأ منافسات كأس الدوري الأرجنتيني (تشابه كأس الرابطة المصرية) بين الـ 28 فريقا من الأرجنتين.

فيما وصل كأس الأرجنتين لدور 32 وتنتهي في الثالث من نوفمبر المقبل.

وحقق بوكا جونيورز لقب الدوري الموسم الماضي وكأس الدوري كذلك، فيما فاز باتروناتو بلقب كأس الأرجنتين.

الدوري الأرجنتيني كأس الأرجنتيني الرياضية الكويتية
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