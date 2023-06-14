الرياضية الكويتية تحصل على حقوق المسابقات الأرجنتينية موسم 2023

أعلن التلفزيون الكويتي حصوله على حقوق بث ما تبقي في موسم 2023 من الدوري الأرجنتيني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار البيان أن القناة حصلت على حقوق نقل 180 مباراة تنقل على الهواء مباشرة.

وقال حمد الديحاني مدير القناة الرياضية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: "إن حقوق نقل الدوري الأرجنيتني يعد قفزة نوعية للقناة نظرا لأهمية هذا الدوري الذي يشهد تنافسا كبيرا ويضم كوكبة من المواهب في كرة القدم".

وأضاف "سيتم وضع خطة متكاملة لتغطية البطولات في استديوهات تحليلية وإعداد التقارير حولها وسيتم طرح تسويق لهذه التغطية".

1️⃣ حصلت القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت على حقوق نقل ما تبقى من بطولات كرة القدم الأرجنتينية لهذا الموسم بشكل حصري في الشرق الاوسط بعدد 180 مباراة تنقل على الهواء مباشرة وقال مدير القناة الرياضية بالتكليف حمد الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء pic.twitter.com/rxxyRxzsVU — كويت سبورت (@kuwaitsporttv) June 14, 2023

وكانت شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مجموعة من مباريات الدوري الأرجنتيني في المواسم السابقة.

ويتصدر ريفر بليت ترتيب الدوري الأرجنتيني برصيد 44 نقطة من 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن تاييرس كوردوبا الذي خاض مباراة أكثر.

وبعد نهاية الدوري في أغسطس المقبل ستبدأ منافسات كأس الدوري الأرجنتيني (تشابه كأس الرابطة المصرية) بين الـ 28 فريقا من الأرجنتين.

فيما وصل كأس الأرجنتين لدور 32 وتنتهي في الثالث من نوفمبر المقبل.

وحقق بوكا جونيورز لقب الدوري الموسم الماضي وكأس الدوري كذلك، فيما فاز باتروناتو بلقب كأس الأرجنتين.