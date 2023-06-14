تشكيل نصف نهائي دوري الأمم – جاكبو يقود هولندا أمام مودريتش ورفاقه

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - هولندا × أمريكا

أعلن رونالد رومان مدرب هولندا ونظيره زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا تشكيلتي منتخبيهما لمباراة اليوم.

ويواجه منتخب هولندا منافسه كرواتيا في ملعب فينورد في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسوف يلتقي الفائز في النهائي مع المنتصر في نصف النهائي الآخر بين إيطاليا وإسبانيا.

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وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: جاستن بيجلو

في الدفاع: ناثان أكي- فيرجيل فان دايك- لوتشارل جيروترويدا- دينزيل دومفريز

في الوسط: فرينكي دي يونج- تيون كوبمينرس- ماتس فيفر

في الهجوم: تشافي سايمونز- كودي جاكبو- دونيل مالين

أما تشكيل كرواتيا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

في الدفاع: إيفان بيريسيتش- دوماجوف فيدا- جوسيب سوتالو- جوسيب جورانوفيتش

في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- مارسيلو بروزوفيتش- لوكا مودريتش

في الهجوم: لوكا إيفانوسيك- أندري كراماريتش- ماريو باساليتش

هولندا كرواتيا دوري الأمم الأوروبية
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