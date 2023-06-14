انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

مصر - غينيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 لحساب الجولة الخامسة.

وتقام المباراة على استاد مراكش في المغرب كملعب لغينيا وتبدأ في التاسعة مساءً.

ويحتاج منتخب مصر وغينيا للفوز أو التعادل في تلك المباراة ليتأهلا سويا لأمم إفريقيا.

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الخسارة لأي منتخب تعني انتظار نتيجة مباراة إثيوبيا ومالاوي وحسم بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر الصدارة برصيد 9 نقاط ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت منتخب مصر إلى أمم إفريقيا 2023

ق 80: جوووول مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من تريزيجيه

ق 67: مشاركة أحمد رمضان وحمدي فتحي بدلا محمود حمادة ومحمد هاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول التعااااادل لمصر.. تريزيجيه يسجل الأول لمصر بعد عرضية أرضية من صلاح

ق 28: تسديدة من تريزيجيه تصدى لها وتابعها صلاح أعلى العارضة والشباك خالية

ق 26: جول أول لغينيا.. سلسلة من التمريرات إيساجا وعرضية أرضية أودعها شيروه جوراسي في الشباك.

ق 10: مرموش يسقط مجددا ويشارك تريزيجيه بدلا منه

ق 6: سقوط مرموش للمرة الثانية إثر تدخل قوي من لاعب غينيا

بداية اللقاء

مصر غينيا تصفيات كأس أمم إفريقيا
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