تشكيل غينيا - نابي كيتا يقود الوسط أمام مصر.. وأنطونيو كونتي في الدفاع

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

إحماء منتخب غينيا قبل مواجهة مصر

يقود نابي كيتا لاعب فيردر بريمن الألماني الجديد تشكيل غينيا في مواجهة مصر ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا في المغرب على استاد مراكش في التاسعة مساءً.

ويتواجد إيلاش موريبا ومختار دياخابي ثنائي فالنسيا الإسباني في التشكيل الأساسي، ويقود شيروه جوراسي مهاجم شتوتجارت الألماني الفريق.

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ويبدأ أنطونيو كونتي في مركز الظهير الأيمن لمنتخب غينيا ضمن اختيارات خابا دياورا المدير الفني للمنتخب.

وجاء تشكيل غينيا:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

الدفاع: إيساجا سيلا – مختار دياخابي – ساديو سو – أنطونيو كونتي

الوسط: أمادو دياوارا – إيلاش موريبا – نابي كيتا

الهجوم: فرانسوا كامانو – شيروه جوراسي - مورجان جيلافوجي

ويحل منتخب غينيا المركز الثاني برصيد 9 أهداف رفقة منتخب مصر.

ويحتاج منتخب غينيا للفوز أو التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل للبطولة القارية.

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