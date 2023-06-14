الدرجة الثانية - بروكسي يخطف بطاقة ملحق دوري المحترفين.. وهبوط المصري بالسلوم

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 20:00

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

حصد بلدية المحلة بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز وحُسم صراع دوري المحترفين الموسم المقبل من مجموعة بحري في الدرجة الثانية.

وتتأهل 4 فرق لدوري المحترفين، بينما يخوض صاحب المركز السادس مباراة الملحق.

وتهبط أندية المراكز من السابع للـ 15 إلى دوري الممتاز ب، فيما يهبط أخير الترتيب للدرجة الثالثة.

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البلدية انتصر على دكرنس خارج أرضه بنتيجة 4-0 وحسم بطاقة التأهل بعد صراع مثير مع طنطا.

وسجل أهداف بلدية المحلة كل من وحيد محسن (2) وعبد الرحمن جمال وإسلام سمير.

فيما قلب طنطا تأخره لفوز على المنصورة بنتيجة 2-1.

وتأهل البلدية للممتاز برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن طنطا الثاني.

وحل دكرنس ثالثا برصيد 52 نقطة رغم الخسارة الثقيلة.

وخسر أبو قير للأسمدة من سبورتنج بنتيجة 2-1، وانتصر المجد على جمهورية شبين بنفس النتيجة.

وأنهى جمهورية شبين الموسم رابعا وأبو قير للأسمدة في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

وبذلك تتأهل أندية طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وحافظ بروكسي على المركز السادس بالفوز على نبروه بنتيجة 3-1 بفارق الأهداف عن كفر الشيخ الذي فاز على الحمام بهدف أحمد محارب.

وحسم بروكسي بطاقة التأهل للملحق مع أصحاب المركزين السادس من مجموعة الصعيد والقاهرة، حيث تتنافس الـ 3 فرق على بطاقة بطاقتين لدوري المحترفين من خلال دورة ترقي مصغرة.

وانتصر الفيوم بنتيجة 4-1 على مركز شباب طامية وكذلك فاز بايونيرز على الأولمبي بنتيجة 2-0.

وتشارك أندية كفر الشيخ والمنصورة والأولمبي وسبورتنج والحمام والمجد ونبروه وبايونيرز وهلال مطروح الموسم المقبل في دوري الممتاز ب.

فيما هبط المصري بالسلوم إلى الدرجة الثالثة بعدما تذيل الترتيب برصيد 15 نقطة.

مجموعة بحري الدرجة الثانية طنطا بروكسي
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