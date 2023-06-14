تشكيل منتخب مصر - مروان عطية أساسي لأول مرة.. وزيزو في الوسط أمام غينيا
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 19:40
كتب : FilGoal
أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.
ويلعب منتخب مصر أمام غينيا مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس أمم إفريقيا.
ويشارك مروان عطية لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر للمرة الأولى.
وواصل فيتوريا الدفع بـ محمد صلاح مدعومًا بـ أحمد سيد "زيزو"، وعمر مرموش، ومصطفى محمد في خط الهجوم.
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