تشكيل منتخب مصر - مروان عطية أساسي لأول مرة.. وزيزو في الوسط أمام غينيا

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس أمم إفريقيا.

ويشارك مروان عطية لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر للمرة الأولى.

وواصل فيتوريا الدفع بـ محمد صلاح مدعومًا بـ أحمد سيد "زيزو"، وعمر مرموش، ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وتقام المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.