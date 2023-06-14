تشكيل منتخب مصر - مروان عطية أساسي لأول مرة.. وزيزو في الوسط أمام غينيا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس أمم إفريقيا.

ويشارك مروان عطية لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر للمرة الأولى.

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وواصل فيتوريا الدفع بـ محمد صلاح مدعومًا بـ أحمد سيد "زيزو"، وعمر مرموش، ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وتقام المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" - محمد صلاح - عمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

وعلى دكة البدلاء: محمد أبو جبل – محمد صبحي – أحمد رمضان – أحمد فتوح – ياسر إبراهيم – محمود مرعي – مهند لاشين – حمدي فتحي – مصطفى فتحي – محمود حسن "تريزيجيه" – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا".

وتمتلك مصر 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.

منتخب مصر روي فيتوريا تشكيل منتخب مصر
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