بعد 15 عاما وسيناريوهات جنونية.. بلدية المحلة يعود إلى الدوري الممتاز

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 19:02

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة في الممتاز

عاد بلدية المحلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 15 عاما ظل خلالها في الدرجة الثانية.

وحقق بلدية المحلة التأهل بفضل فوزه في الجولة الأخيرة على دكرنس خارج القواعد بنتيجة 4-0 ليعود للممتاز دون النظر لنتائج المنافسين.

وارتفع رصيد البلدية لـ 58 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن طنطا الوصيف والذي انتصر على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

سجل رباعية البلدية كل من: وحيد محسن (2) وإسلام سمير وعبد الرحمن جمال.

وأنهى البلدية الموسم كأقوى هجوم برصيد 46 هدفا وأقوى دفاع باستقبال 16 هدفا فقط.

وخلال 30 مباراة حقق الفريق 16 انتصارا وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مرات فقط.

وأصبح البلدية ثاني الفرق المتأهلة للدوري الممتاز بعد زد ممثل القاهرة.

ورفع وحيد محسن رصيده إلى 11 أهداف يليه إسلام سمير برصيد 8 ثم أحمد حسن برصيد 4 أهداف.

والآن نحن في انتظار دربي محتمل الموسم المقبل في الدوري المصري بين بلدية وغزل المحلة على استاد المحلة، إذا أفلت الغزل من صراع الهبوط هذا الموسم.

صراع خماسي

ظل الصراع الخماسي بين بلدية المحلة وطنطا ودكرنس وأبو قير للأسمدة وجمهورية شبين قائما طيلة الموسم صعودا وهبوطا.

البلدية خطف الصدارة منذ الجولة 25 لمجموعة بحري ومنذ ذلك الحين رفض التخلي عنها.

فتعادل مع جمهورية شبين خارج القواعد سلبيا، ثم حقق الفوز على نبروه والمجد وهلال الضبعة وأخيرا في مباراة الصعود ضد دكرنس.

تاريخ البلدية

بلدية المحلة تأسس في السادس عشر من ديسمبر 1931 تحت اسم "نادي الأمير فاروق للألعاب الرياضية" بعد تولي الملك فاروق الحكم رسميا.

تحول الاسم إلى بلدية المحلة استنادا إلى الجهة الإدارية التي كانت مسئولة عن نشاطه في ذلك الوقت وهو مجالس البلديات.

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محاولات العودة

منذ موسم 2007-08 سعى بلدية المحلة للعودة لأضواء الدوري الممتاز.

حينها كان يبدأ الموسم بقوة وينهي محتلا أحد المركزين الثالث أو الرابع بعيدا عن الصدارة المؤهلة للممتاز.

في موسم 2014-15 صعد إلى دورة الترقي وخسر بطاقة الهبوط للغريم غزل المحلة بفارق الأهداف رغم التعادل في النقاط.

في موسم 2016-17 اشتد الصراع بينه وبين الرجاء في حتى الجولة الأخيرة من الموسم وكان الفوز أو التعادل يعني تأهل البلدية.

لكن رأسية محمد حمبوزو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع أضاعت على البلدية فرصة العودة للممتاز في الدقائق الأخيرة من الموسم.

ظل البلدية في المواسم الخمس التالية يحاول المنافسة على مقاعد الهبوط لكن لم يقترب من التأهل.

وفي الموسم الجاري ورغم الصراع الخماسي على بطاقة التأهل واشتعال المنافسة إلا أن الفريق صمد واستطاع التأهل للدوري المصري من جديد.

البلدية في الممتاز

وسيكون ذلك الموسم الثالث عشر في تاريخ بلدية المحلة في الدوري الممتاز والأول منذ موسم 2007-08.

وكان أفضل مركز حققه الفريق في الدوري الممتاز هو احتلال المركز الخامس موسم 1993-94.

فيما يُعد موسم 1998-99 أكثر موسم حقق الفريق خلاله نقاطا برصيد 36 نقطة وحينها احتل المركز الثاني عشر.

ويتصدر أكرم عبد المجيد ترتيب هدافي البلدية في الدوري الممتاز برصيد 61 هدفا.

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وصل من قبل لنهائي كأس مصر مرة وحيدة وخسر من الزمالك بنتيجة 1-0 في نهائي موسم 2001-2002.

ويعد بلدية المحلة واحد من 20 فريقا مصريا شارك في المسابقات الإفريقية، وودع من ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية 2003 أمام جوليوس برجر النيجيري، بعدما تخطى الشرطة الأوغندي والهلال السوداني في مشواره.

وصف مباراة الصعود

حل بلدية المحلة ضيفا على دكرنس على استاد دكرنس في الجولة الأخيرة، والفوز أو التعادل تعني تأهله للممتاز رفقة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني.

تقدم البلدية أولا عن طريق وحيد محسن بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 من تمريرة بينية عن طريق عبد الرحمن جمال.

وفي الدقيقة 24 سجل عبد الرحمن جمال هدف البلدية الثاني بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول عزز إسلام سمير المنفرد بتسديدة من لمسة واحدة هدف البلدية الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

احتفالات البلدية بالتأهل بدأت مع انتظار 45 دقيقة فقط على حسم التأهل الرسمي.

في الدقيقة 60 أنهى وحيد محسن اللقاء وحسم التأهل رسميا برأسية بعد عرضية من إسلام سمير.

الدقائق الأخيرة مرت ثقيلة على لاعبي البلدية من أجل حسم التأهل بشكل رسمي ومع إطلاق محمد الحنفي صافرة النهاية اشتعلت الأجواء احتفالا بعودة بلدية المحلة للممتاز.

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