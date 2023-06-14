ميليك: أتمنى البقاء في يوفنتوس

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

ميليك

يرغب المهاجم البولندي أركاديوس ميليك في الاستمرار ضمن صفوف يوفنتوس.

وتنتهي إعارة ميليك من مارسيليا الفرنسي إلى يوفنتوس نهاية الشهر الجاري.

وقال ميليك في تصريحات نقلتها "توتو سبورت" الإيطالية: "لقد بدأت بشكل جيد مع يوفنتوس، ولكن بعد ذلك أبعدتني الإصابة لمدة شهر ونصف وكان من الصعب علي العودة إلى المستوى الذي حققته".

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وأضاف المهاجم البولندي "يوفنتوس ومارسيليا يتحدثان، آمل أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق. سأكون سعيدا بالبقاء في يوفنتوس، أنا بخير هناك والمدرب يريدني. آمل أن يتوصل الناديان إلى تفاهم قريبا".

صاحب الـ29 عاما لعب مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي في 41 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع آخر بجميع المسابقات.

ميليك سبق وأن لعب بقميص نابولي و نجح في تسجيل 48 هدفا وصناعة 5 آخرين في 122 مباراة خاضهم الفريق.

انضم إلى مارسيليا موسم 2020-21 على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي الفرنسي بند الشراء في صيف 2022 ثم يعيره إلى يوفنتوس.

وعلى المستوى الدولي سجل ميليك 16 هدفا خلال 67 مباراة دولية مع منتخب بولندا.

يوفنتوس
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