ماكرون: سأضغط على مبابي للبقاء في سان جيرمان

يبدو أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا سوف يتدخل مجددا من أجل إقناع كيليان مبابي قائد باريس سان جيرمان للبقاء في صفوف الفريق الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ونقلت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية إجابة لماكرون على مشجع لسان جيرمان قال للرئيس الفرنسي: "هل غادر مبابي سان جيرمان؟".

ورد ماكرون على المشجع قائلا: "ليس لدي أي معلومة لكنني سأحاول الضغط عليه للبقاء".

وكان مبابي يرغب في الرحيل عن صفوف سان جيرمان الصيف الماضي لينضم إلى ريال مدريد لكنه قرر في النهاية البقاء مع فريقه.

وكشف مبابي عن تدخل ماكرون لإقناعه بالبقاء في فرنسا وقال في حوار آنذاك لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: " "لم أتخيل أبدا أن أجلس مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا للحديث عن مستقبلي، هذا جنون وهو قال لي: أريدك أن تبقى في باريس أنت مهم جدا للبلاد، لديك الوقت للمغادرة ويمكنك البقاء هنا لفترة أطول".

وأكمل "قلت له طبعا وعندما يخبرك رئيس بلادك بذلك فهذا أمر مهم".

وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان آنذاك حتى صيف عام 2025.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا ذكرت فيه أن اللاعب يرغب في الرحيل عن ناديه حاليا ويرغب سان جيرمان في عدم خسارته مجانا.

لكن مبابي نفى تلك الأنباء جملة وتفصيلا مؤكدا رغبته في البقاء مع سان جيرمان.