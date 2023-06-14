نانت يعلن ضم مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي

أعلن نانت الفرنسي اليوم الأربعاء رسميا ضمه لمصطفى محمد نهائيا قادما من صفوف جالاتا سراي.

وكان مصطفى محمد انضم إلى نانت معارا من جالاتا سراي لموسم مع أحقية شراء مقابل 6 ملايين يورو.

وأشار النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي إلى أنه ضم مصطفى بعقد يمتد حتى عام 2027.

وكان لدى نانت حتى غدا الخميس كمهلة أخيرة لتحويل إعارة مصطفى محمد إلى انتقال نهائي وهو بالفعل ما اتخذه النادي الفرنسي.

Il reste. 🇪🇬🏹 Option d’achat levée pour @mmostafa_11 ! ✔︎ Notre attaquant égyptien s'engage avec le FC Nantes jusqu'en 2027. #OnEstNantes pic.twitter.com/ksG6KQRlYv — FC Nantes (@FCNantes) June 14, 2023

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.

وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.