نانت يعلن ضم مصطفى محمد نهائيا من جالاتا سراي

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي

أعلن نانت الفرنسي اليوم الأربعاء رسميا ضمه لمصطفى محمد نهائيا قادما من صفوف جالاتا سراي.

وكان مصطفى محمد انضم إلى نانت معارا من جالاتا سراي لموسم مع أحقية شراء مقابل 6 ملايين يورو.

وأشار النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي إلى أنه ضم مصطفى بعقد يمتد حتى عام 2027.

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وكان لدى نانت حتى غدا الخميس كمهلة أخيرة لتحويل إعارة مصطفى محمد إلى انتقال نهائي وهو بالفعل ما اتخذه النادي الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.

وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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