ريكورد: لويس كاسترو يدخل حسابات النصر السعودي

دخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو ضمن حسابات نادي النصر السعودي لتدريبه في الموسم المقبل.

ويسعى النصر للتعاقد مع مدرب جديد خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن النصر وضع كاسترو ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق.

وأوضحت التقارير أن كاسترو جذب انتباه النصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بوتافوجو البرازيلي.

النصر يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.

وقاد كاسترو بوتافوجو البرازيلي خلال 36 مباراة وفاز في 22 مباراة، وتعادل 6 مرات، فيما تلقى الخسارة خلال 8 مباريات.

وسبق لـ كاسترو العمل بأندية بورتو وشاختار والدحيل قبل الانتقال لتدريب بوتافوجو البرازيلي.

وينتهي تعاقد المدرب صاحب الـ 61 عاما مع بوتافوجو في شهر ديسمبر المقبل.