انتهت ليلة الصعود – دكرنس (0)-(4) بلدية المحلة.. طنطا (2)-(1) المنصورة.. البلدية في الممتاز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي حسم المتأهل عن مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري إلى الدوري الممتاز.

الترتيب النهائي النتائج:

1-بلدية المحلة: 58 نقطة.

2-طنطا: 57 نقطة.

3-دكرنس: 52 نقطة.

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دكرنس VS بلدية المحلة (0-4)

نهاية المباراة بفوز بلدية المحلة برباعية والعودة إلى الدوري الممتاز

ق. 60 جوووووول راااائع. عرضية رائعة من إسلام سمير، قابلها وحيد محسن برأسية رائعة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 جوووووول ثاااااااالث راااائع من انفراد تام يسجله إسلام سمير بشكل رائع في المرمى.

ق. 23 جووووووووول راااااااااائع.. عبده سمانة يسدد R2 بشكل راااائع في المرمى مسجلا الثاني.

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جووووووول 🔥⚽ عبد الرحمن جمال يسجل الهدف الثاني لبلدية المحلة في مرمى دكرنس بتسديدة ولا أروع#ONTime_Sports pic.twitter.com/VXUKVCGnyN — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2023

ق. 18 جووووول أوووول لـ بلدية المحلة. بينية رائعة من عبده سمانة إلى وحيد محسن الذي يسدد مباشرة بشكل راائع في المرمى مسجلا الأول.

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جووووووول 🔥⚽ وحيد محسن يفتتح التسجيل لبلدية المحلة في مرمى دكرنس #ONTime_Sports pic.twitter.com/dOLausdpx9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2023

ق. 13 تصويبة قوية من مؤمن سمير لاعب دكرنس أعلى مرمى أحمد حسين حارس بلدية المحلة.

ق. 7 انفراد تام لمهاجم دكرنس لكن تسلل.

بداية المباراة

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طنطا VS المنصورة (2-1)

نهاية المباراة بفوز طنطا بهدفين مقابل هدف

ق. 94 جووووول ثااااني قاتل لطنطا عن طريق ميدو جمال.

ق. 75 جووووول التعادل لطنطا عن طريق إسلام النجار.

ق. 56 أوووه محمد حسام يهدر ركلة الجزاء خارج المرمى.

ق. 55 ركلة جزااااء لطنطا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول أوووول للمنصورة عن طريق محمود عفروتو.

ق. 9 رأسية للمنصورة يتصدى لها حارس طنطا ببراعة.

بداية المباراة

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ترتيب القمة قبل بداية الجولة

1-بلدية المحلة: 55 نقطة.

2-طنطا: 54 نقطة.

3-دكرنس: 52 نقطة.