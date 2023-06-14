انتهت ليلة الصعود – دكرنس (0)-(4) بلدية المحلة.. طنطا (2)-(1) المنصورة.. البلدية في الممتاز

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بلدية المحلة بهدف الفريق ضد دكرنس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي حسم المتأهل عن مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري إلى الدوري الممتاز.

الترتيب النهائي النتائج:

1-بلدية المحلة: 58 نقطة.

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2-طنطا: 57 نقطة.

3-دكرنس: 52 نقطة.

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دكرنس VS بلدية المحلة (0-4)

نهاية المباراة بفوز بلدية المحلة برباعية والعودة إلى الدوري الممتاز

ق. 60 جوووووول راااائع. عرضية رائعة من إسلام سمير، قابلها وحيد محسن برأسية رائعة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 جوووووول ثاااااااالث راااائع من انفراد تام يسجله إسلام سمير بشكل رائع في المرمى.

ق. 23 جووووووووول راااااااااائع.. عبده سمانة يسدد R2 بشكل راااائع في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 18 جووووول أوووول لـ بلدية المحلة. بينية رائعة من عبده سمانة إلى وحيد محسن الذي يسدد مباشرة بشكل راائع في المرمى مسجلا الأول.

ق. 13 تصويبة قوية من مؤمن سمير لاعب دكرنس أعلى مرمى أحمد حسين حارس بلدية المحلة.

ق. 7 انفراد تام لمهاجم دكرنس لكن تسلل.

بداية المباراة

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طنطا VS المنصورة (2-1)

نهاية المباراة بفوز طنطا بهدفين مقابل هدف

ق. 94 جووووول ثااااني قاتل لطنطا عن طريق ميدو جمال.

ق. 75 جووووول التعادل لطنطا عن طريق إسلام النجار.

ق. 56 أوووه محمد حسام يهدر ركلة الجزاء خارج المرمى.

ق. 55 ركلة جزااااء لطنطا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول أوووول للمنصورة عن طريق محمود عفروتو.

ق. 9 رأسية للمنصورة يتصدى لها حارس طنطا ببراعة.

بداية المباراة

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ترتيب القمة قبل بداية الجولة

1-بلدية المحلة: 55 نقطة.

2-طنطا: 54 نقطة.

3-دكرنس: 52 نقطة.

الدرجة الثانية بلدية المحلة المنصورة دكرنس طنطا
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