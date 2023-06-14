كرة يد - أوليفير روي يتولى قيادة بشيكتاش
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 15:58
كتب : FilGoal
تولى أوليفير روي المدير الفني الإسباني قيادة بشيكتاش التركي بداية من الموسم المقبل.
وكان روي قد سبق وتولى قيادة فريق الزمالك خلال موسم 2021 - 2022.
وسبق وعمل أوليفير روي في نادي برشلونة كمدرب مساعد وحصد دوري أبطال أوروبا مرتين.
أوليفر روي تولى تدريب الزمالك بداية من الموسم قبل الماضي، ليحقق نتائج مميزة مع الفريق.
الزمالك حقق بطولات كأس السوبر الإفريقية مع روي في بداية موسمه مع النادي، ثم حقق بطولات الدوري وسوبر الدوري، وكأس الكؤوس الإفريقية.
وحقق الزمالك المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية تحت قيادة روي بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة الأولى.
وبدأ روي مسيرته التدريبية عام 2002 وتدرج من العمل كمدرب مساعد إلى مدير فني.
نرشح لكم
كرة يد - حسين زكي يتولى قيادة الجزيرة اتحاد كرة اليد يعلن الاتفاق على التعاقد مع شركة "بوما" كرة يد - رابع المتأهلين لـ سوبر جلوب.. النجمة البحريني يتوج بلقب آسيا أمام الدحيل كرة يد - فيزبريم يحصد الثنائية بقيادة الدرع ويحيى خالد محترفو مصر – مدرب محمد علي لـ في الجول: هو سبب عدم هبوطنا.. أصبح أيقونة كرة يد – محمد علي ينضم لخامس الدوري الإسباني هشام نصر يرد على طريقة حل مشكلته مع حسن مصطفى.. ومجاملة الزمالك وانتقال قداح كرة يد - "فصلي انتهى أما قصة الأهلي فمستمرة للأبد" رسالة من إسلام حسن إلى الجماهير
أخر الأخبار
كرة يد - أوليفير روي يتولى قيادة بشيكتاش 33 دقيقة | كرة يد