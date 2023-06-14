كرة يد - أوليفير روي يتولى قيادة بشيكتاش

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 15:58

كتب : FilGoal

أوليفير روي - مدرب فريق الزمالك كرة يد

تولى أوليفير روي المدير الفني الإسباني قيادة بشيكتاش التركي بداية من الموسم المقبل.

وكان روي قد سبق وتولى قيادة فريق الزمالك خلال موسم 2021 - 2022.

وسبق وعمل أوليفير روي في نادي برشلونة كمدرب مساعد وحصد دوري أبطال أوروبا مرتين.

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أوليفر روي تولى تدريب الزمالك بداية من الموسم قبل الماضي، ليحقق نتائج مميزة مع الفريق.

الزمالك حقق بطولات كأس السوبر الإفريقية مع روي في بداية موسمه مع النادي، ثم حقق بطولات الدوري وسوبر الدوري، وكأس الكؤوس الإفريقية.

وحقق الزمالك المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية تحت قيادة روي بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة الأولى.

وبدأ روي مسيرته التدريبية عام 2002 وتدرج من العمل كمدرب مساعد إلى مدير فني.

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