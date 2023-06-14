حسن شحاتة في ضيافة معتز الدمرداش والحديث عن صلاح ومنتخب مصر ومانويل جوزيه

يحل حسن شحاتة أسطورة الزمالك ومنتخب مصر ضيفا على معتز الدمرداش في قناة الشرق للأخبار.

ويتحدث حسن شحاتة عن الكثير من التفاصيل عن مسيرته الكروية بداية من نقص الإمكانات والرعاية عندما كان لاعبا مقارنة بحجم الإمكانات والتكنولوجيا المتوافرة الآن.

كما يتحدث شحاتة عن محمد صلاح ومنتخب مصر في الوقت الحالي، ورأيه في مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق.

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