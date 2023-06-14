شركة ماكرو جروب: رعاية أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد برلين مجرد بداية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

ماكرو جروب - ذوي الاحتياجات الخاصة

ترعى شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد برلين 2023.

وترى شركة ماكرو جروب أن تلك الرعاية مجرد بداية في المجال الرياضي من أجل تطوير الرياضة في مصر وتوفير المناخ المناسب للأبطال المصريين.

وكشف مروان النايب رئيس شركة ماكرو جروب: "نحن شركة للمستحضرات الطبية عمرها 20 عاما ويشارك فيها مستثمرين وانضمت إلى البورصة الرسمية".

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وتابع "تم توسيع الفكر ومن هنا جاءت لنا فكرة الدخول للمجال الرياضي وكيفية المشاركة في تحقيق نجاحات، من خلال رعاية لأندية أو رياضيين".

وأوضح "هدفنا ليس فقط الأبطال الناجحين حاليا، ولكن الناشئون يحتاجون للدعم لتحقيق إنجازات".

وأضاف "نرى أن الدخول في المجال الرياضي واجب علينا لمساعدة الأبطال في توفير مناخ مناسب".

وواصل رئيس شركة ماكرو جروب "هدفنا هو كيفية تخطي الرياضي للصعوبات من ملابس وسفر، ونحاول توفير المناخ الذي يصل به للنجاح حتى يصبح بطلا"

وكشف "قريبا سيكون هناك دعم للأبطال الحاليين، الخطوة الأولى كانت رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بأولمبياد برلين في يوليو المقبل".

وشدد "نسعى لتطوير الرياضة في مصر وتأثيرها الإيجابي على المجتمع من خلال توفير المنتجات المطلوبة لاحتياجات الرياضيين سواء التأهيل البدني أو التعافي".

واختتم مروان النايب تصريحاته "إن شاء الله نريد مستقبل أفضل للرياضة المصرية بتوفير المناخ المناسب للأبطال".

ذوي الاحتياجات الخاصة برلين 2023
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