مران الزمالك - انتظام أحمد بلحاج.. وحضور أوباما

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 12:45

كتب : FilGoal

أوسوريو يقود مران الزمالك

واصل الزمالك تدريباته اليومية صباح اليوم بحصة تدريبية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي بـ 100 عقبة.

وشهد المران اليوم انتظام أحمد بلحاج بعد العودة من إسبانيا عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

وشارك بلحاج في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

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وشهد الجزء الأول من المران فقرة تدريبية بدنية لمدة 20 دقيقة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وكان الجزء الثاني من المران عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وحضر يوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات الزمالك لاعب الفريق المعار لنادي الحزم السعودي وشاهد جزء من المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الجمعة 23 يونيو في دور الـ 16 من كأس مصر على استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة على الاتحاد السكندري يوم 5 يونيو الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

مران الزمالك أحمد بلحاج يوسف إبراهيم أوباما
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