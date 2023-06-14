مران الزمالك - انتظام أحمد بلحاج.. وحضور أوباما

واصل الزمالك تدريباته اليومية صباح اليوم بحصة تدريبية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي بـ 100 عقبة.

وشهد المران اليوم انتظام أحمد بلحاج بعد العودة من إسبانيا عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

وشارك بلحاج في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

وشهد الجزء الأول من المران فقرة تدريبية بدنية لمدة 20 دقيقة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وكان الجزء الثاني من المران عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وحضر يوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات الزمالك لاعب الفريق المعار لنادي الحزم السعودي وشاهد جزء من المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الجمعة 23 يونيو في دور الـ 16 من كأس مصر على استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة على الاتحاد السكندري يوم 5 يونيو الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 30 من الدوري المصري.