توريه: طلبت التعاقد مع الشناوي وقت قيادة ويجان.. والأهلي يثبت أنه الأفضل بإنجازاته

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 12:41

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

اعترف كولو توريه المدير الفني السابق لفريق ويجان، طلبه بالتعاقد مع محمد الشناوي وقت قيادة الفريق.

وكان توريه المدير الفني لفريق ويجان خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير الماضي.

وقال كولو توريه عبر قناة الحياة: "بالتأكيد لازلت أشجع مانشستر سيتي، كنت أحد قائدي النادي وبداية المشروع الكبير والآن ترى ما حققه الفريق من إنجازات وهو ما يعكس الرؤية الكبيرة التي كان يمتلكها النادي".

أخبار متعلقة:
شريف: كنا واثقين من التتويج أمام الوداد.. ولم تحدث مفاوضات تجديد مع الأهلي حتى الآن منافس الأهلي - رئيس الجزائر يكرم اتحاد العاصمة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية خبر في الجول – أول خطوة جدية من الأهلي لضم بوبو مدرب جنوب إفريقيا: أتمنى تألق تاو معنا كما فعل مع الأهلي مؤخرا

وسبق ولعب المدافع الإيفواري لفرق أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتابع توريه "أعتقد أن محمد صلاح يؤدي بصورة مبهرة من الناحية الفنية في ليفربول ولاعب لديه عقلية كبيرة، وأشعر أن من الأفضل استمراره مع الفريق بالرغم أنه قادر على اللعب لأي ناد آخر".

وأضاف "منتخب مصر كان متميزا خلال فترتنا، من الصعب عليّ اختيار لاعب واحد كونه الأفضل ولكن امتاز الفريق بالروح القتالية بين الـ11 لاعبا المشاركين، عمرو زكي كان مهاجما صعبا وأيضا لاعبو الوسط كانوا متميزين ولديهم إمكانيات كبيرة".

وكشف المدرب الإيفواري "بالفعل طلبت التعاقد مع محمد الشناوي وقت قيادتي لفريق ويجان، بسبب إمكانيات الرائعة ولكن للأسف لم يحدث ذلك في النهاية وكان سيمنح قوة للفريق وربما يحدث ذلك مستقبلا".

وواصل "شاهدت نهائي دوري أبطال إفريقيا، والأهلي لعب بصورة رائعة وفي مباراة الإياب كان دفاعهم قويا، والأهلي يثبت دائما أنه الأفضل بما يحققه من إنجازات".

واختتم توريه تصريحاته "الآن لا أدرب فريق ولم لا ربما أتواجد مستقبلا في الدوري المصري فمصر دولة متميزة في كرة القدم".

وتوج توريه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين أحدهما مع أرسنال والأخرى مانشستر سيتي.

وسبق وحقق توريه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات بينهم مرتين مع أرسنال ومرة مع مانشستر سيتي، والسوبر الإنجليزي مرتين رفقة أرسنال.

كما حصد كولو توريه لقب بطولة أمم إفريقيا رفقة كوت ديفوار عام 2015.

الأهلي كولو توريه ويجان محمد الشناوي
نرشح لكم
في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي مران الزمالك - انتظام أحمد بلحاج.. وحضور أوباما عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين محامي بوغطاس لـ في الجول: حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار مصدر من المصري لـ في الجول: القضاء المدني قضى بمبلغ لمحامي حلبية.. ونتواصل لحل الأمر اجتماع لـ رؤوساء الفرق الشعبية.. وجلسة مع رابطة الأندية الأسبوع المقبل الأولى بعد لقب إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة المصري يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
كرة يد - أوليفير روي يتولى قيادة بشيكتاش 12 دقيقة | كرة يد
حسن شحاتة في ضيافة معتز الدمرداش والحديث عن صلاح ومنتخب مصر ومانويل جوزيه 54 دقيقة | الكرة المصرية
خلفا لـ هيتينجا.. أياكس يعلن مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
شركة ماكرو جروب: رعاية أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد برلين مجرد بداية ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام.. وموعد تقديمه 2 ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - انتظام أحمد بلحاج.. وحضور أوباما 3 ساعة | الدوري المصري
توريه: طلبت التعاقد مع الشناوي وقت قيادة ويجان.. والأهلي يثبت أنه الأفضل بإنجازاته 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 4 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا