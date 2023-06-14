توريه: طلبت التعاقد مع الشناوي وقت قيادة ويجان.. والأهلي يثبت أنه الأفضل بإنجازاته

اعترف كولو توريه المدير الفني السابق لفريق ويجان، طلبه بالتعاقد مع محمد الشناوي وقت قيادة الفريق.

وكان توريه المدير الفني لفريق ويجان خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير الماضي.

وقال كولو توريه عبر قناة الحياة: "بالتأكيد لازلت أشجع مانشستر سيتي، كنت أحد قائدي النادي وبداية المشروع الكبير والآن ترى ما حققه الفريق من إنجازات وهو ما يعكس الرؤية الكبيرة التي كان يمتلكها النادي".

وسبق ولعب المدافع الإيفواري لفرق أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتابع توريه "أعتقد أن محمد صلاح يؤدي بصورة مبهرة من الناحية الفنية في ليفربول ولاعب لديه عقلية كبيرة، وأشعر أن من الأفضل استمراره مع الفريق بالرغم أنه قادر على اللعب لأي ناد آخر".

وأضاف "منتخب مصر كان متميزا خلال فترتنا، من الصعب عليّ اختيار لاعب واحد كونه الأفضل ولكن امتاز الفريق بالروح القتالية بين الـ11 لاعبا المشاركين، عمرو زكي كان مهاجما صعبا وأيضا لاعبو الوسط كانوا متميزين ولديهم إمكانيات كبيرة".

وكشف المدرب الإيفواري "بالفعل طلبت التعاقد مع محمد الشناوي وقت قيادتي لفريق ويجان، بسبب إمكانيات الرائعة ولكن للأسف لم يحدث ذلك في النهاية وكان سيمنح قوة للفريق وربما يحدث ذلك مستقبلا".

وواصل "شاهدت نهائي دوري أبطال إفريقيا، والأهلي لعب بصورة رائعة وفي مباراة الإياب كان دفاعهم قويا، والأهلي يثبت دائما أنه الأفضل بما يحققه من إنجازات".

واختتم توريه تصريحاته "الآن لا أدرب فريق ولم لا ربما أتواجد مستقبلا في الدوري المصري فمصر دولة متميزة في كرة القدم".

وتوج توريه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين أحدهما مع أرسنال والأخرى مانشستر سيتي.

وسبق وحقق توريه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات بينهم مرتين مع أرسنال ومرة مع مانشستر سيتي، والسوبر الإنجليزي مرتين رفقة أرسنال.

كما حصد كولو توريه لقب بطولة أمم إفريقيا رفقة كوت ديفوار عام 2015.