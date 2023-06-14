بخطوط ذهبية.. ريال مدريد يعلن قميصه الجديد

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

قميص ريال مدريد لموسم 2023/2024

أعلن نادي ريال مدريد قميصه الأساسي لموسم 2023/2024 والمصمم من شركة أديداس الألمانية.

القيمص كما هو المعتاد يغلب عليه اللون الأبيض ولكنه يتميز بتواجد خطوط ذهبية مع بعض من اللون الأزرق الداكن، بينما سيرتدي حراس المرمى اللون الأخضر.

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ونشر ريال مدريد مقطع فيديو للإعلان عن قميص الفريق وظهر خلاله كل من فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وتوني كروس ودافيد ألابا وفيرلان ميندي وإدير ميليتاو لاعبي الفريق.

ولم يظهر مودريتش في الإعلان عن قميص النادي وسط التكهنات بإمكانية رحيله متجها للدوري السعودي.

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وأنهى ريال مدريد الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإسباني وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما توج الفريق بكأس ملك إسبانيا.

وسيلعب ريال مدريد بالقميص الجديد بداية من فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان ريال مدريد قد أعلن بشكل رسمي رحيل كل من كريم بنزيمة وإدين هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز.

وأتم ريال مدريد ثلاث صفقات حتى الآن بتعاقده مع جود بيلينجهام وفران جارسيا وإعادة براهيم دياز من الإعارة.

ريال مدريد
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