شريف: كنا واثقين من التتويج أمام الوداد.. ولم تحدث مفاوضات تجديد مع الأهلي حتى الآن

أعرب محمد شريف مهاجم الأهلي عن ثقة جميع أفراد الفريق من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التعادل في الإياب مع الوداد عقب تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في الذهاب.

وقال شريف عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت أسير بصورة جيدة جدا، وربما فترة المنتخب تحت قيادة كيروش توقفت الأمور نوعا ما، ولكنها في النهاية قناعات مدير فني".

وبسؤاله عن الشعور بضيق بسبب مشاركة كهربا أو تاو في الهجوم أجاب "الأهم مصلحة الفريق أيا كان من سيشارك".

وتابع "ألعب منذ أربعة سنوات في مركز رأس الحربة ولكن قبل انضمامي إلى الأهلي لعبت كجناح ولم أشارك في ذلك المركز سوى مرتين هذا الموسم، وبالنسبة لي لا يهم أي مركز أشارك فيه".

أما عن موقفه من التجديد فأوضح "يتبقى لي موسم مع الأهلي وحتى الآن لا يوجد جديد في الأمر وبالفعل يحق لي التوقيع لأي ناد في يناير ولكن الأولوية بالطبع للنادي".

وأضاف "لم يتحدث معي أحد في الأمر حتى الآن في الأهلي".

وبالحديث عن المباراة في المغرب قال: "كنا نلعب مباراة الوداد بسيناريو بضرورة تسجيل هدف والحمد لله تحقق الأمر وحصدنا اللقب".

وواصل "دخلنا مباراة الإياب بأفضلية نوعا ما، ولم نشعر بخوف أو ما شابه من الجماهير ولكن دخلنا المباراة بشعور بظلم من الموسم الماضي وهو ما عطلنا في البداية".

وشدد شريف "لم يكن هناك لاعب واحد في الفريق يشك في احتمالية ضياع اللقب منا حتى بعد استقبال الهدف أمام الوداد كانت لدينا ثقة في العودة".

وتابع مهاجم الأهلي "بالنسبة لنا احتفالنا واحد، دوري أبطال إفريقيا لقب غالي وذلك سبب الفرحة ولا علاقة له بمنافس، احتفلنا بنفس الطريقة بعد التتويج أمام كايزر تشيفز".

وبسؤاله عن احتمالية مواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية أوضح "لا نريد استباق الأحداث من المبكر الحديث عن الأمر، وبالتأكيد نتمنى مقابلتهم ولكن في النهائي لأننا نريد تحقيق إنجاز لم نحققه من قبل".

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

أما عن موقف مشجع الزمالك في مطار المغرب اختتم تصريحاته "لم نتحدث مع مشجع الزمالك في مطار المغرب، كنا نحتفل بالأغاني ومررنا من حوله فقط، ومنذ وصولنا إلى المغرب شاهدنا ما فعله وفي الحقيقة ضحكنا وتعجبنا من ذلك ولكن كنا نعلم أنه يريد مضايقتنا ولم نهتم بالأمر".

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ أقيمت.