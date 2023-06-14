مبابي: لم أطلب الرحيل أو الانضمام لريال مدريد.. ونعاني من بعض المشكلات في باريس

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 11:14

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

نفى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكان اللاعب الفرنسي قد أرسل خطابا لإدارة باريس سان جيرمان ليؤكد خلاله نيته في عدم تمديد العقد بعد الموسم المقبل.

وقال مبابي لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "لم أطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان أو الانضمام لريال مدريد ولكن فقط أخبرت النادي إنني لن أفعل بند تمديد عقدي حتى 2025 ولم نناقش أبدا تجديد العقد مع باريس سان جيرمان ولكنني سعيد وسأبقى هنا في الموسم المقبل".

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وتابع "للاعبين أمثالي الهدف يكون هو الفوز بكل شيء ولكننا نعلم أن هناك بعض المشكلات في باريس سان جيرمان، ونعرف أن هناك بعض القصور الذي كنا سندفع ثمنه عاجلا أو آجلا".

وأضاف "ميسي قد يكون هو أفضل لاعب في التاريخ ولن يكون خبر رحيله عن الفريق سعيدا أبدا وشخصيا لا أعرف لماذا يشعر الكثير من الناس بالسعادة لرحيله، نحن نتحدث عن ميسي ويجب احترامه ولكن على العكس هو لم يحصل على الاحترام الكافي في فرنسا ولكن الأمر قد حدث ويجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لمحاولة تعويضه".

وشدد "كمشجع لميلان من الصعب الحديث بشكل جيد عن إنتر ولكنهم حضروا أنفسهم بشكل رائع للمباراة النهائية ضد مانشستر سيتي وسببوا لهم المشكلات ولكن هذه هي كرة القدم للأسف والمباراة اعتمدت على بعض التفاصيل الصغيرة ويجب أن يكونوا في إنتر سعداء بما قدموه".

وأتم "من الحزين خسارة الفرق الإيطالية الثلاثة ولكن وصولهم كان جيدا للكرة الإيطالية، فيورنتينا وروما أيضا أثبتوا أن بإمكانك النجاح بدون نفس ميزانية باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو بعض الأندية الأوروبية الأخرى".

النجم الفرنسي كان قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

وقال مبابي في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الثلاثاء إنه لم يناقش إطلاقا مسألة تمديد عقده مع ناديه إلى ما بعد 2024.

وذلك بعد 24 ساعة من إرسال خطاب لناديه يوضح فيه نيته عدم تفعيل خيار مد عقد لموسم إضافي.

وفسر مبابي ذلك بأنه أخبر إدارة سان جيرمان في 15 يوليو 2022 أنه لن يمدد عقده لما بعد 2024، وأن الخطاب كان لتأكيد ذلك فقط.

وأوضح نجم منتخب فرنسا أن إدارة النادي هي المكلفة بتمديد العقد.

وفقا لـ ليكيب فإن مبابي أرسل خطابا رسميا لباريس سان جيرمان يخبره بعدم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي تحت أي ظرف من الظروف.

ليكيب أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قد يتجه لبيع اللاعب خلال الصيف الحالي للاستفادة منه ماليا قبل أن يرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي
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