لتجنب تكرار واقعة يوفنتوس.. الحكومة الإيطالية تخطط لإصلاح نظام العدالة الرياضية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 11:04

كتب : FilGoal

فيديريكو جاتي - يوفنتوس وسبورتنج لشبونة

تخطط الحكومة الإيطالية لإجراء إصلاحات على نظام العدالة الرياضي من أجل تجنب تكرار ما حدث مع يوفنتوس هذا الموسم.

وكان يوفنتوس قد صدر حكما بخصم 15 نقطة من رصيده قبل أن تعود تلك النقاط بعد الاستئناف، وأخيرا صدرت عقوبة أخرى بخصم 10 نقاط مما حرمه من المشاركة في دوري الأبطال.

وأثير الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب تكرار الأمر مما جعل التنافس على مقاعد التأهل لدوري أبطال أوروبا غير مفهوم بسبب خصم واستعادة النقاط.

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وكشفت وكالة أنباء أنسا، إعداد الحكومة الإيطالية نظام للعدالة الرياضية من أجل تجنب تكرار الأمر.

ومن بين تلك الإصلاحات، أن العقوبات والاستئناف لا يمكن أن يغير الجدول خلال الموسم ولكن قبل انطلاق الموسم الجديد أو بعد انتهاء البطولة.

كما يتضمن ذلك تعديلات على المعاملة المالية الممنوحة لمكاسب الأندية الرياضية.

وأنهى يوفنتوس الدوري الإيطالي في المركز السابع برصيد 62 نقطة بعد خصم 10 نقاط من رصيده.

وكان يوفنتوس متأهلا لدوري أبطال أوروبا حال تم إضافة النقاط المخصومة ليصبح في المركز الثالث.

الدوري الإيطالي يوفنتوس
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