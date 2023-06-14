سكاي سبورت: جالتييه أبرز المرشحين لتولي قيادة نابولي

لا يزال نابولي يبحث عن مدير فني جديد بعد قرار لوتشيانو سباليتي بالرحيل عقب تحقيق لقب الدوري.

وحقق سباليتي لقب الدوري الإيطالي مع نابولي بعد موسم رائع مع الفريق.

وكان باولو سوزا المدير الفني لفريق ساليرنيتانا أبرز المرشحين لتولي قيادة نابولي خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن كريستوف جالتييه المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان بات المرشح الأول بناء على رغبة من أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي.

وتعثرت مفاوضات نابولي مع باولو سوزا حتى الآن بسبب مطالبة النادي بدفع الشرط الجزائي.

ويفضل دي لورينتس التعاقد مع مدير فني من خارج الدوري الإيطالي من أجل المساعدة أكثر في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

كما أن جالتييه سبق له العمل مع فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي خلال فترته مع ليل الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن جالتييه حتى الآن غير مقتنع بفكرة الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

ولا يزال دي لورينتس في انتظار رد المدير الفني الفرنسي النهائي خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يتلقى جالتييه ما يقارب من ستة ملايين يورو كتعويض عن إقالته من باريس سان جيرمان.

وسبق وأن تولى جالتييه قيادة فرق سانت إيتيان وليل ونيس وباريس سان جيرمان ولم يتولى الإدارة الفنية لفريق من خارج الدوري الفرنسي.

وخاض باريس سان جيرمان 54 مباراة تحت قيادة جالتييه هذا الموسم وفاز الفريق 34 مرة مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل ست مرات.