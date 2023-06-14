مواعيد مباريات الأربعاء 14 يونيو - مصر تواجه غينيا.. وجولة حاسمة في الدرجة الثانية

يستأنف منتخب مصر اليوم مبارياته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة غينيا في المغرب، كما تقام اليوم الجولة قبل الأخيرة في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

جنوب السودان × جامبيا.. 4:00 مساء.

ساو تومي × غينيا بيساو.. 7:00 مساء.

غينيا × مصر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا × كرواتيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

دوري الدرجة الثانية المصري

الفيوم × شباب طامية.. 5:00 مساء

الأولمبي × بايونير.. 5:00 مساء

سبورتنج × أبو قير للأسمدة.. 5:00 مساء

كفر الشيخ × الحمام.. 5:00 مساء

طنطا × المنصورة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دكرنس × بلدية المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2 والنيل للرياضة.

هلال مطروح × المصري بالسلوم.. 5:00 مساء

المجد السكندري × جمهورية شبين.. 5:00 مساء

تبروه × بروكسي.. 5:00 مساء

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