مواعيد مباريات الأربعاء 14 يونيو - مصر تواجه غينيا.. وجولة حاسمة في الدرجة الثانية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 10:32

كتب : FilGoal

هدف مصر أمام غينيا

يستأنف منتخب مصر اليوم مبارياته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهة غينيا في المغرب، كما تقام اليوم الجولة قبل الأخيرة في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

أخبار متعلقة:
ميسي يكشف أكثر من جعله يتقن الركلات الحرة كرة سلة - أحد السعودي يعلن التعاقد مع مدرب مصري كرة يد - حسين زكي يتولى قيادة الجزيرة مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد منتخبات صغيرة.. نريد ضمان التأهل لأمم إفريقيا

جنوب السودان × جامبيا.. 4:00 مساء.

ساو تومي × غينيا بيساو.. 7:00 مساء.

غينيا × مصر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

هولندا × كرواتيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

دوري الدرجة الثانية المصري

الفيوم × شباب طامية.. 5:00 مساء

الأولمبي × بايونير.. 5:00 مساء

سبورتنج × أبو قير للأسمدة.. 5:00 مساء

كفر الشيخ × الحمام.. 5:00 مساء

طنطا × المنصورة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دكرنس × بلدية المحلة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2 والنيل للرياضة.

هلال مطروح × المصري بالسلوم.. 5:00 مساء

المجد السكندري × جمهورية شبين.. 5:00 مساء

تبروه × بروكسي.. 5:00 مساء

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

تصفيات كأس الأمم الإفريقية دوري الدرجة الثانية المصري دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد منتخبات صغيرة.. نريد ضمان التأهل لأمم إفريقيا مؤتمر فيتوريا: تجاوزنا أزمة موعد لقاء غينيا.. لن أشرك إلا الجاهزين بنسبة 100% منتخب مصر بالأبيض والأسود في مواجهة غينيا استدعاء عمر فايد لقائمة المنتخب الأولمبي النهائية بعد إصابة لاعب الداخلية فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة غينيا حازم إمام: الاتحاد الإفريقي يقوم بتصرفات غريبة تجاه الفرق والمنتخبات المصرية منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة غينيا وصول بعثة منتخب مصر إلى لمغرب لمواجهة غينيا
أخر الأخبار
بخطوط ذهبية.. ريال مدريد يعلن قميصه الجديد 42 دقيقة | الدوري الإسباني
شريف: كنا واثقين من التتويج أمام الوداد.. ولم تحدث مفاوضات تجديد مع الأهلي حتى الآن 54 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي: لم أطلب الرحيل أو الانضمام لريال مدريد.. ونعاني من بعض المشكلات في باريس ساعة | الكرة الأوروبية
لتجنب تكرار واقعة يوفنتوس.. الحكومة الإيطالية تخطط لإصلاح نظام العدالة الرياضية ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي سبورت: جالتييه أبرز المرشحين لتولي قيادة نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأربعاء 14 يونيو - مصر تواجه غينيا.. وجولة حاسمة في الدرجة الثانية ساعة | منتخب مصر
ميسي يكشف أكثر من جعله يتقن الركلات الحرة 12 ساعة | أمريكا
كرة سلة - أحد السعودي يعلن التعاقد مع مدرب مصري 13 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 4 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا