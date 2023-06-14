ميسي يكشف أكثر من جعله يتقن الركلات الحرة

كشف ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي عن لاعبين كانا سببا رئيسيا في جعله يتقن تسديد الركلات الحرة.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وسجل ميسي 62 هدفا خلال مسيرته من ركلات حرة في مختلف البطولات سواء مع برشلونة وباريس سان جيرمان أو منتخب الأرجنتين.

وتحدث ميسي لموقع "تي تي سبورتس" الصيني قائلا: "الأمر يعتمد على التدريب ويمكن أن تحسن تلك المهارة يوميا".

واستدرك "رونالدينيو علمني كثيرا وكذلك دييجو مارادونا".

وشدد ميسي "لكن أهم شيء هو مواصلة التدرب".

وكان ميسي أعلن قبل عدة أسبوع انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي بعقد يمتد لعامين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع سان جيرمان.

وكشف ميسي في وقت سابق موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026 قائلا: "لا اعتقد أنني سألعب في كأس العالم 2026، النسخة الماضية كانت الأخيرة بالنسبة لي ولم أغير رأيي بشأن التواجد في 2026، أود أن أتواجد لمشاهدتها لكنني لن أشارك".