كرة سلة - أحد السعودي يعلن التعاقد مع مدرب مصري

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

فادي هاني - أحد السعودي

تعاقد نادي أحد السعودي مع فادي هاني المدير الفني لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشف النادي السعودي عن توقيع العقود في القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

وأشار بيان النادي إلى أن التعاقد مع فادي هاني يأتي بناء على المسيرة التدريبية المميزة له مع الأندية المصرية.

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وتتطلع إدارة نادي أحد لتحقيق أفضل النتائج لفريق أحد خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي أحد للمنافسة على كافة بطولات الموسم المقبل.

وسبق وقاد فادي هاني أندية الزمالك وطلائع الجيش وسموحة في الدوري المصري.

وقاد فادي هاني فريق سموحة الموسم الماضي في دوري سوبر المحترفين.

كرة سلة أحد السعودي فادي هاني
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