كرة يد - حسين زكي يتولى قيادة الجزيرة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

حسين زكي - كرة يد - الأهلي والزمالك

تولى حسين زكي قيادة فريق الجزيرة المصري بعد رحلة في الدوري الإماراتي.

وانتهى تعاقد حسين زكي مع فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بنهاية الموسم.

ويبدأ زكي مشواره مع فريق الجزيرة بداية من الموسم المقبل.

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ووقع زكي عقود تدريب فريق كرة اليد بنادي الجزيرة رسميا اليوم الثلاثاء بعد اتفاقه مع إدارة النادي على كافة تفاصيل التعاقد.

من جانبه أوضح حسين زكي أن نادي الجزيرة من الأندية العريقة في كرة اليد وفي الرياضة المصرية، وأشار إلى أن الجزيرة يمتلك تاريخا كبيرا ومشرفا على كافة المستويات.

ويسعى زكي لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع إدارة النادي خلال الموسم المقبل في دوري المحترفين.

وكان حسين زكي قد تولى في الموسم الماضي تدريب نادي المعادي، ثم تولى تدريب نادي شباب أهلي دبي الإماراتي في المراحل الأخيرة من الموسم وحقق معه المركز الثاني في الدوري والكأس.

وسبق وأن تولى حسين زكي قيادة فريق الزمالك لرجال كرة اليد قبل أن يتم التعاقد مع أوليفير روي في ذلك التوقيت.

كرة يد الجزيرة حسين زكي
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