مؤتمر تريزيجيه: لا يوجد منتخبات صغيرة.. نريد ضمان التأهل لأمم إفريقيا

قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر إنه أصبح لا يوجد منتخبات صغيرة في ظل تطور جميع الفريق.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة غينيا.

ويحل منتخب مصر ضيفا غدا الأربعاء على غينيا لملاقاتها في ملعب مراكش الكبير في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث تريزيجيه في المؤتمر قائلا: "لا بد من تحقيق الفوز لضمان التأهل لأمم إفريقيا".

وواصل "الكل جاهز للمباراة ونسعى لتقديم كل شيء للمنتخب".

وعن المشاركة بشكل أساسي قال: "لا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل في المنتخب وكلنا على قلب رجل واحد".

وأتم "الجهاز الفني شرح لنا كل شيء عن منتخب غينيا ونحترم الجميع فلم يعد هناك منتخبات صغيرة وكل الفرق تتطور".

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ريان - مصطفى محمد.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.