المغرب يتعادل أمام كاب فردي وديا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 22:55

كتب : FilGoal

المغرب

تعادل منتخب المغرب وديا أمام كاب فردي بدون أهداف في أولى مباريات التوقف الدولي.

واستقبل منتخب المغرب نظيره كاب فيردي على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

ودفع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بأغلب التشكيل الأساسي في المباراة.

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وجاء تشكيل المغرب في المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: منير محمدي

الدفاع: أشرف حكيمي - إسماعيل قندوس - نايف أكرد - نصير مزراوي.

الوسط: عمران لوزا - سفيان أمرابط - عبد الحميد صابيري - حكيم زياش.

الهجوم: سفيان بوفال - عبد الرازق حمد الله.

ويحل منتخب المغرب ضيفا على جنوب إفريقيا مساء السبت المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وحسم منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا تأهلهما إلى البطولة قبل المباراة المرتقبة بينهما.

ويتصدر منتخب المغرب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من مباراتين بينما جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، ويتذيل منتخب ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وكان قد تم استبعاد منتخب زيمبابوي من المجموعة التي باتت تضم ثلاثة منتخبات فقط.

مباريات ودية التوقف الدولي المغرب كاب فيردي
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