مؤتمر فيتوريا: تجاوزنا أزمة موعد لقاء غينيا.. لن أشرك إلا الجاهزين بنسبة 100%

شدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة جاهزون لخوض لقاء غينيا وأنه تم تجاوز أزمة موعد المباراة.

ويحل منتخب مصر ضيفا غدا الأربعاء على غينيا لملاقاتها في ملعب مراكش الكبير في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وجاءت تلك المباراة عقب ثلاثة أيام من خوض الأهلي لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد في مركب محمد الخامس.

وتحدث فيتوريا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "جاهزون للمباراة وتجاوزنا أزمة موعد اللقاء".

وأردف "أمامنا مباراة قوية ولن تكون سهلة".

وأكمل "قمنا بضم 28 لاعبا للمعسكر ووضعنا كل السيناريوهات للتعامل مع كافة الأمور".

وتابع مدرب منتخب مصر تصريحاته "نلعب على الفوز غدا لحسم التأهل للبطولة وتأكيد صدارتنا للمجموعة".

وواصل فيتوريا تصريحاته "بعض اللاعبين يعانون من الإجهاد ولن ندفع إلا بالجاهزين بنسبة 100%، وسعيد بالروح القتالية لدى اللاعبين وهذا سبب تفاؤلي دائما".

وأتم فيتوريا تصريحاته مشيدا بمحمد صلاح قائد المنتخب وقال: "محمد صلاح قائد بمعنى الكلمة وحريص على نقبل خبراته للاعبين".

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ريان - مصطفى محمد.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.