رئيس دكرنس يكشف لـ في الجول: إقامة مواجهة بلدية المحلة بدون جماهير

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 21:09

كتب : رضا السنباطي

دكرنس

كشف الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس عن إقامة مواجهة بلدية المحلة في الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية بدون جماهير.

ويستضيف دكرنس فريق بلدية المحلة في الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية غدا الأربعاء.

وقال الخضر إبراهيم لـ FilGoal.com: "مواجهة دكرنس ضد بلدية المحلة ستكون بدون جماهير بناء على التعليمات الأمنية لمديرية أمن الدقهلية والغربية".

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وكشف "تقرر تحديد كشف لكل فريق من أجل الحضور ولكن لا يوجد جماهير".

ستنقل المباراة عبر قناة اون تايم سبورتس وقناة النيل للرياضة.

ويتصدر بلدية المحلة برصيد 55 نقطة ويليه طنطا بـ 54 نقطة ودكرنس يحل ثالثا بـ 52 نقطة.

ويحتاج بلدية المحلة للفوز من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز دون النظر لنتائج الآخرين.

وإذا تعادل بلدية المحلة أمام دكرنس، يحتاج لتعادل طنطا ضد المنصورة من أجل التأهل.

بينما دكرنس يحتاج للفوز على بلدية المحلة بشرط تعادل طنطا مع المنصورة أو هزيمة طنطا من أجل التأهل.

وفي حال تساوت الثلاثة أندية في نفس الرصيد سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة والتي تؤهل دكرنس إلى الدوري الممتاز.

الدرجة الثانية دكرنس بلدية المحلة
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