3 قرارات ثورية لإصلاح الكرة السورية

أعلن صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم عن قرارات ثورية لتصحيح مسار الكرة السعودية.

وقال رمضان في تصريحات نقلها الاتحاد السوري لكرة القدم: "هناك قوانين خاطئة في دورينا سنلغيها ونصلح الاحتراف بقوانين جديدة".

وكشف رمضان عن القرارات التالية:

أولا: اعتبارا من الموسم القادم سيتم إجبار الأندية على التعاقد مع المدرب لمدة عام كامل وفي حال إقالته أو إستقالته لن يحق له تدريب نادي آخر في الدوري الممتاز.

ثانيا: سيكون الحد الأدنى لعقد اللاعب مع النادي ثلاث سنوات".

ثالثا: إجبار الأندية على تواجد 18 لاعب من أصل 28 على الكشوف المرفوعة من أعمار تحت 23 عام وعلى أن يكون خمسة أساسيين منهم في الملعب

كما شدد على استمرارعدد الأندية في الدوري في المواسم المقبلة (12 ناد) ولن يكون هناك أي نية لزيادة عدد الأندية.

يذكر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق يتولى تدريب منتخب سوريا في الوقت الحالي.

ويتواجد الثنائي محمود فايز وعصام الحضري ضمن الجهاز المعاون للأرجنتيني هيكتور كوبر في تدريب منتخب سوريا الأول.