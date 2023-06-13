بي إن تحصل على حق إذاعة دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة لـ يورو 2024
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 20:27
كتب : FilGoal
أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" اليوم الثلاثاء رسميا استعادتها حقوق إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية بالإضافة للتصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وأشارت الشبكة القطرية إلى أنها كذلك حصولها على حق إذاعة مباريات يورو تحت 21 عاما والتي ستقام من 21 يونيو إلى الثامن من شهر يوليو المقبل.
وتقام نهائيات دوري الأمم الأوروبية في الفترة ما بين 14 إلى 18 يونيو الجاري.
ويلتقي منتخب هولندا بكرواتيا في نصف النهائي على أن تواجه إسبانيا منافستها إيطاليا.
وسيقام النهائي في الـ18 من الشهر الجاري.
أما التصفيات المؤهلة ليورو 2024 فمر منها جولتين بالفعل وستقام جولتين في الشهر الجاري.
وأوضح بيان "بي إن" أن هناك المزيد من التعاقدات بينها وبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيتم إعلانها لاحقا.
نرشح لكم
ليكيب تكشف موقف نانت من ضم مصطفى محمد أس: تمت.. برشلونة يضم فيتور روكي خورخي مينديز: برشلونة لديه ظاهرة اسمها أنسو فاتي.. وهذا موقفه من الرحيل رسالة من لوكاكو عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا تقرير سعودي: الهلال قدم 60 مليون إسترليني لـ مودريتش ليس صلاح.. أليسون لاعب العام في ليفربول عن الموسم المنقضي مبابي يُكذب لو باريزيان بشأن ريال مدريد ويصرح: سأستمر مع سان جيرمان الموسم المقبل مبابي: لم أناقش إطلاقا تمديد عقدي مع سان جيرمان إلى ما بعد 2024
أخر الأخبار
ليكيب تكشف موقف نانت من ضم مصطفى محمد 11 دقيقة | المحترفون
أس: تمت.. برشلونة يضم فيتور روكي 50 دقيقة | الدوري الإسباني