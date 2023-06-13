بي إن تحصل على حق إذاعة دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة لـ يورو 2024

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" اليوم الثلاثاء رسميا استعادتها حقوق إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية بالإضافة للتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأشارت الشبكة القطرية إلى أنها كذلك حصولها على حق إذاعة مباريات يورو تحت 21 عاما والتي ستقام من 21 يونيو إلى الثامن من شهر يوليو المقبل.

وتقام نهائيات دوري الأمم الأوروبية في الفترة ما بين 14 إلى 18 يونيو الجاري.

ويلتقي منتخب هولندا بكرواتيا في نصف النهائي على أن تواجه إسبانيا منافستها إيطاليا.

وسيقام النهائي في الـ18 من الشهر الجاري.

أما التصفيات المؤهلة ليورو 2024 فمر منها جولتين بالفعل وستقام جولتين في الشهر الجاري.

وأوضح بيان "بي إن" أن هناك المزيد من التعاقدات بينها وبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيتم إعلانها لاحقا.