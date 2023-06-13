أس: تمت.. برشلونة يضم فيتور روكي

أتم برشلونة اتفاقه مع أتليتكو باراناينسي لضم لاعبه فيتور روكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها أن السكرتير الفني الجديد لبرشلونة ديكو لعب دورا محوريا في إتمام الصفقة لصالح النادي الكتالوني في ظل معرفته الجيدة بالمسؤولين البرازيليين ووكيل اللاعب أندري كوري.

وأشار التقرير إلى أن انتقال صاحب الـ18 عاما لن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي إلا مع توفر سيولة مالية لتسجيله في قائمة الموسم الجديد.

إذ يتطلب الوضع الاقتصادي لبرشلونة أن يكون هناك ما لا يقل عن ثلاثة لاعبين راحلين ليمكن تسجيل اللاعب.

ومن المقرر أن يوقع فيتور روكي على عقد يربطه ببرشلونة لخمسة مواسم وسيتم دفع 40 مليون يورو قيمة الصفقة على ثلاثة أقساط.

ويستطيع فيتور روكي اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

ويعد فيتور روكي أحد ناشئين نادي أمريكا البرازيلي ومنه انتقل إلى كروزيرو ثم إلى أتليتكو باراناينسي.

وخلال الموسم الماضي سجل 10 أهداف وصنع خمسة في 25 مباراة مع أتليتكو باراناينسي.