خورخي مينديز: برشلونة لديه ظاهرة اسمها أنسو فاتي.. وهذا موقفه من الرحيل

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 19:16

كتب : FilGoal

أنسو فاتي

أشاد خورخي مينديز وكيل أعمال أنسو فاتي بلاعب برشلونة واصفا إياه بالظاهر.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتحدث مينديز لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني قائلا: "فاتي يريد البقاء في برشلونة".

وواصل "إنه ثاني أفضل هداف في برشلونة في آخر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف، ماذا تريد أكثر من ذلك؟".

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واختتم مينديز تصريحاته "لديك ظاهرة بين يديك، إنه أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم وسيفوز بالكرة الذهبية وسترون ذلك".

اللاعب صاحب الـ20 عاما لديه عقد مستمر مع برشلونة حتى صيف عام 2027 ويمكن للنادي مده لعامين آخرين.

وارتبط فاتي بالرحيل عن برشلونة الصيف الجاري في ظل عدم مشاركته مع الفريق بشكل مستمر.

وشارك فاتي في 51 مباراة خلال الموسم المنصرم جاء أغلبهم كبديل إذ أنه لعب لـ183 دقيقة وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع أربعة.

أنسو فاتي برشلونة
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