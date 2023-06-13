رسالة من لوكاكو عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا

وجه روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان رسالة إلى جماهير ناديه عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر

وهُزم إنتر أمام منافسه مانشستر سيتي السبت الماضي بهدف دون رد في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

وشهدت المباراة إهدار لوكاكو لفرصة هدف محقق بالإضافة لارتطام كرة أخرى به قبل أن تسكن الشباك.

وقال لوكاكو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "أولا أود شكر كل جماهير إنتر على حبهم ودعمهم خلال الموسم".

وواصل "لقد كنتم رائعين طوال الوقت وأود شخصيا شكركم على ذلك".

وأردف "ما حدث لم يكن من المفترض أن يحدث لقد قدمنا كل شيء، إنه شعور سخيف لكل من يحب هذا النادي".

قبل أن يستدرك "لكن إنتر مازال يشعر بالجوع لتحقيق المزيد وسنعود لنقاتل على الألقاب مع الأمل في الوصول يوما ما للحظة يُكتب فيها التاريخ".

وانتهت إعارة لوكاكو إلى إنتر من تشيلسي بنهاية الموسم وذكرت بعض التقارير أن النيراتزوري يريد تحويله لانتقال نهائي.

اللاعب صاحب الـ30 عاما سجل 14 هدفا وصنع سبعة في 37 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.