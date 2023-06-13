تقرير سعودي: الهلال قدم 60 مليون إسترليني لـ مودريتش

قدم نادي الهلال السعودي عرضا مغريا للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد خلال هذا الصيف.

وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد في نهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وبحسب قنوات "SSC SPORTS" السعودية فإن نادي الهلال قدم عرضا لـ لوكا مودريتش لمدة عامين بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى الهلال لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ويقترب مودريتش من إنهاء موسمه الحادي عشر مع ريال مدريد الذي انتقل إليه في صيف 2012 قادما من توتنام هوتسبر.

وفاز الكرواتي مع الملكي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات.

كما قاد مودريتش منتخب كرواتيا لوصافة كأس العالم 2018 بروسيا والمركز الثالث في كأس العالم 2022 بقطر.