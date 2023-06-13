عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 18:06
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنبي اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والطبية لقطاع الناشئين لموسم 2023 - 2024 المقبل.
وعاد إمام محمدين لقيادة قطاع الناشئين مجددا بعد رحلة قصيرة في الاتحاد السكندري.
وجاء تشكيل قطاع ناشئين إنبي كالآتي:
رئيس قطاع الناشئين: إمام محمدين
نائب رئيس القطاع: عماد الدين جابر
المدير الإداري للقطاع: وليد رمضان
المدير الطبي للقطاع: حسام صلاح
المدير الفني لقطاع البراعم: أحمد سمير بيبو
المدير الفني لمواليد 2012: محمد محمود
المدير الفني لمواليد 2013: حسن آدم شيكا
المدير الفني لمواليد 2014: إكرامي محمد خميس
المدير الفني لمواليد 2016: أحمد خالد
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