عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

فيوتشر - إنبي

أعلن نادي إنبي اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والطبية لقطاع الناشئين لموسم 2023 - 2024 المقبل.

وعاد إمام محمدين لقيادة قطاع الناشئين مجددا بعد رحلة قصيرة في الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل قطاع ناشئين إنبي كالآتي:

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رئيس قطاع الناشئين: إمام محمدين

نائب رئيس القطاع: عماد الدين جابر

المدير الإداري للقطاع: وليد رمضان

المدير الطبي للقطاع: حسام صلاح

المدير الفني لقطاع البراعم: أحمد سمير بيبو

المدير الفني لمواليد 2012: محمد محمود

المدير الفني لمواليد 2013: حسن آدم شيكا

المدير الفني لمواليد 2014: إكرامي محمد خميس

المدير الفني لمواليد 2016: أحمد خالد

الدوري المصري إنبي إمام محمدين قطاع الناشئين
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