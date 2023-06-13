عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين

محامي بوغطاس لـ في الجول: حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار

مصدر من المصري لـ في الجول: القضاء المدني قضى بمبلغ لمحامي حلبية.. ونتواصل لحل الأمر

اجتماع لـ رؤوساء الفرق الشعبية.. وجلسة مع رابطة الأندية الأسبوع المقبل

الأولى بعد لقب إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة

معلول: عشت أسبوعا صعبا قبل لقاء الإياب.. ولعبنا بروح عالية رغم ثقة الوداد في انتصارهم

مصدر من فيوتشر لـ في الجول: لا نية للتفريط بأي لاعب.. وهدفنا تحقيق لقبين الموسم المقبل