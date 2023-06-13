ميسي: لن أشارك في كأس العالم 2026

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

كشف ليونيل ميسي نجم الأرجنتين نيته عدم التواجد في كأس العالم 2026.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وكان ميسي قد أعلن انتقاله لإنتر ميامي خلال الأيام المقبلة ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال ميسي في حوار مع شبكة تيتان سبورت الصينية: "لا اعتقد أنني سألعب في كأس العالم 2026، النسخة الماضية كانت الأخيرة بالنسبة لي ولم أغير رأيي بشأن التواجد في 2026، أود أن أتواجد لمشاهدتها لكنني لن أشارك".

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وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة في تاريخ منتخب التانجو.

وانضم ميسي للدوري الأمريكي في صفقة انتقال حر بعد أن لعب لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان.

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم
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