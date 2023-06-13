محامي بوغطاس لـ في الجول: حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 16:43
كتب : حامد وجدي
حصل التونسي زياد بوغطاس لاعب نادي إنبي السابق على حكم بأحقية الحصول على 911 ألف دولار.
وفسخ بوغطاس تعاقده مع إنبي في أكتوبر 2021 ولم يكمل تعاقده الممتد حتى 2023.
وقال بن ميم لـFilGoal.com :"حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار لصالح زياد بوغطاس وهي قيمة عقده بالكامل الممتد لـ 3 سنوات".
بوغطاس فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي البترولي ورفض العودة إلى القاهرة.
ابن الـ32 عاما انتقل لصفوف إنبي بعد نهاية تعاقده مع النجم الساحلي في نوفمبر 2020.
بوغطاس شارك مع إنبي في 14 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
ويلعب المدافع التونسي حاليا في صفوف النجم الساحلي الذي عاد إلى صفوفه في الصيف الماضي.
نرشح لكم
كولر: منذ سنوات احتفظت بورقة أمنيتي تحقيق دوري الأبطال.. والآن الحلم بات حقيقة عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين استدعاء عمر فايد لقائمة المنتخب الأولمبي النهائية بعد إصابة لاعب الداخلية رئيس إنبي لـ في الجول: مشكلة بوغطاس حدثت في عهد المجلس السابق.. وحقيقة إيقاف القيد خبر في الجول – أول خطوة جدية من الأهلي لضم بوبو في الجول يكشف القصة الكاملة لعرض حمدي فتحي القطري.. ومصير اللاعب الأقرب شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي بيراميدز يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
أس: تمت.. برشلونة يضم فيتور روكي 40 دقيقة | الدوري الإسباني