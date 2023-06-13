محامي بوغطاس لـ في الجول: حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار

حصل التونسي زياد بوغطاس لاعب نادي إنبي السابق على حكم بأحقية الحصول على 911 ألف دولار.

وفسخ بوغطاس تعاقده مع إنبي في أكتوبر 2021 ولم يكمل تعاقده الممتد حتى 2023.

وقال بن ميم لـFilGoal.com :"حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار لصالح زياد بوغطاس وهي قيمة عقده بالكامل الممتد لـ 3 سنوات".

بوغطاس فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي البترولي ورفض العودة إلى القاهرة.

ابن الـ32 عاما انتقل لصفوف إنبي بعد نهاية تعاقده مع النجم الساحلي في نوفمبر 2020.

بوغطاس شارك مع إنبي في 14 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويلعب المدافع التونسي حاليا في صفوف النجم الساحلي الذي عاد إلى صفوفه في الصيف الماضي.