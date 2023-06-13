محامي بوغطاس لـ في الجول: حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 16:43

كتب : حامد وجدي

زياد بوغطاس

حصل التونسي زياد بوغطاس لاعب نادي إنبي السابق على حكم بأحقية الحصول على 911 ألف دولار.

وفسخ بوغطاس تعاقده مع إنبي في أكتوبر 2021 ولم يكمل تعاقده الممتد حتى 2023.

وقال بن ميم لـFilGoal.com :"حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار لصالح زياد بوغطاس وهي قيمة عقده بالكامل الممتد لـ 3 سنوات".

أخبار متعلقة:
رئيس إنبي لـ في الجول: مشكلة بوغطاس حدثت في عهد المجلس السابق.. وحقيقة إيقاف القيد مبابي يُكذب لو باريزيان بشأن ريال مدريد ويصرح: سأستمر مع سان جيرمان الموسم المقبل إصابة 9 أشخاص في احتفالات دنفر ناجتس بلقب دوري NBA خبر في الجول – أول خطوة جدية من الأهلي لضم بوبو

بوغطاس فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي البترولي ورفض العودة إلى القاهرة.

ابن الـ32 عاما انتقل لصفوف إنبي بعد نهاية تعاقده مع النجم الساحلي في نوفمبر 2020.

بوغطاس شارك مع إنبي في 14 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

ويلعب المدافع التونسي حاليا في صفوف النجم الساحلي الذي عاد إلى صفوفه في الصيف الماضي.

زياد بوغطاس إنبي
نرشح لكم
كولر: منذ سنوات احتفظت بورقة أمنيتي تحقيق دوري الأبطال.. والآن الحلم بات حقيقة عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين استدعاء عمر فايد لقائمة المنتخب الأولمبي النهائية بعد إصابة لاعب الداخلية رئيس إنبي لـ في الجول: مشكلة بوغطاس حدثت في عهد المجلس السابق.. وحقيقة إيقاف القيد خبر في الجول – أول خطوة جدية من الأهلي لضم بوبو في الجول يكشف القصة الكاملة لعرض حمدي فتحي القطري.. ومصير اللاعب الأقرب شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي بيراميدز يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
ليكيب تكشف موقف نانت من ضم مصطفى محمد دقيقة | المحترفون
كولر: منذ سنوات احتفظت بورقة أمنيتي تحقيق دوري الأبطال.. والآن الحلم بات حقيقة 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
بي إن تحصل على حق إذاعة دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة لـ يورو 2024 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
أس: تمت.. برشلونة يضم فيتور روكي 40 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - رئيس الجزائر يكرم اتحاد العاصمة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
خورخي مينديز: برشلونة لديه ظاهرة اسمها أنسو فاتي.. وهذا موقفه من الرحيل ساعة | الدوري الإسباني
رسالة من لوكاكو عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير سعودي: الهلال قدم 60 مليون إسترليني لـ مودريتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته