رئيس إنبي لـ في الجول: مشكلة بوغطاس حدثت في عهد المجلس السابق.. وحقيقة إيقاف القيد

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 16:38

كتب : حامد وجدي

إنبي - بيان رسمي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة تعرض النادي لإيقاف قيد بسبب الغرامة الموقعة من المحكمة على النادي بسبب لاعبه زياد بوغطاس.

زياد بو غطاس

النادي : إنبـي

إنبـي

ووقعت المحكمة الرياضية غرامة على إنبي مقابل ما يقارب 900 ألف دولار كقيمة تعاقد اللاعب التونسي زياد بوغطاس مع الفريق بالكامل.

وقال الشريعي في تصريحات لـ FilGoal.com: "توليت رئاسة إنبي يوم 25 نوفمبر 2021 وفي نفس اليوم وجدت أن الملف الأول الذي وضع على مكتبي كان لاعب يدعى زياد بوغطاس تعاقد معه المجلس السابق باختيار حلمي طولان، وذلك اللاعب فسخ تعاقده وقدم شكوى للفيفا وحصل على حكم بالحصول على أكثر من مليون دولار كغرامة خلال شهر أكتوبر".

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"تواصلت مع اللاعب وأنيس بن ميم محاميه واكتشفت أنه رحل بسبب مشاكل فنية وبسبب عدم المشاركة وطلبت منه القدوم إلى مصر من أجل حل الخلافات ولكنه لم يوافق".

"تواصلت في بحث الأمر مع الإدارة القانونية لإنبي وتعاقدنا مع محامي إيطالي وقدمنا استئناف في المحكمة الرياضية واليوم خرج الحكم بتغريم النادي 691 ألف دولار بالإضافة إلى 125 ألف دولار آخرين ونتواصل مع المحامي حاليا لبحث الإجراءات القانونية التي يمكننا سنتخذها ولكن لم يصلنا ضمن الحكم أي شيء يخص وقف الفيد".

وكان أنيس بن ميم قد قال لـ FilGoal.com: "حصلنا على حكم بدفع إنبي 911 ألف دولار لصالح زياد بوغطاس وهي قيمة عقده بالكامل الممتد لـ 3 سنوات"

وانضم بوغطاس لإنبي في صفقة انتقال حر ببداية الموسم الماضي وشارك مع الفريق في 14 مباراة فقط قبل أن يفسخ تعاقده.

وعاد بوغطاس حاليا مع النجم الساحلي وهو فريقه السابق قبل الانضمام لإنبي.

زياد بوغطاس إنبي أيمن الشريعي
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