مبابي يُكذب لو باريزيان بشأن ريال مدريد ويصرح: سأستمر مع سان جيرمان الموسم المقبل

تحدث كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من جديد عن مستقبله مع ناديه، بعدما أثير الجدل حول عدم استمراره مع الفريق الباريسي لما بعد 2024.

النجم الفرنسي كان قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وعلق مبابي على خبر نشرته جريدة لو باريزيان بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، بأنه خبر كاذب.

وأضاف "لقد قلت بالفعل إنني سألعب الموسم المقبل في باريس سان جيرمان المكان الذي أشعر فيه بسعادة كبيرة".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

MENSONGES…❌ En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

وقال مبابي في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الثلاثاء إنه لم يناقش إطلاقا مسألة تمديد عقده مع ناديه إلى ما بعد 2024.

وذلك بعد 24 ساعة من إرسال خطاب لناديه يوضح فيه نيته عدم تفعيل خيار مد عقد لموسم إضافي.

وفسر مبابي ذلك بأنه أخبر إدارة سان جيرمان في 15 يوليو 2022 أنه لن يمدد عقده لما بعد 2024، وأن الخطاب كان لتأكيد ذلك فقط.

وأوضح نجم منتخب فرنسا أن إدارة النادي هي المكلفة بتمديد العقد.

وفقا لـ ليكيب فإن مبابي أرسل خطابا رسميا لباريس سان جيرمان يخبره بعدم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي تحت أي ظرف من الظروف.

ليكيب أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قد يتجه لبيع اللاعب خلال الصيف الحالي للاستفادة منه ماليا قبل أن يرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.