إصابة 9 أشخاص في احتفالات دنفر ناجتس بلقب دوري NBA

تعرض 9 أشخاص لإصابات مختلفة أثناء احتفال جماهير دنفر ناجتس لقب دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

ودخل اسم جديد في قائمة المتوجين بلقب الدوري، بعدما توج دنفر ناجتس بلقبه الأول في التاريخ على حساب ميامي هيت.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به في دنفر بعد إطلاق نار بالقرب من الملعب بعد تتويج ناجتس باللقب.

وأفادت شرطة دنفر عبر تويتر أن 3 منهم في حالة حرجة، بينما يعاني الآخرون من إصابات طفيفة.

وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى إطلاق عدة طلقات في مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

فقد اجتاحت جماهير دنفر شوارع المدينة للاحتفال بأول لقب في تاريخ النادي.

وفاز ناجتس في المباراة الخامسة من سلسلة النهائي على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 94-89 لينهي السلسلة متفوقا بنتيجة 4-1.

دنفر ناجتس توج بلقبه الأول في الدوري بعد 47 موسما.

فيما توقف رصيد هيت الذي خسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، عند 3 ألقاب.

وكان هيت قد حصد اللقب في 2006 و2012 و2013.

العملاق الصربي نيكولا يوكيتش نجم ناجتس تألق في المباراة الخامسة وسجل 28 نقطة و16 متابعة.

وحصد يوكيتش جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائي.

البالغ من العمر 28 عاما توج مسيرته الذي وصلت لـ8 مواسم في الدوري باللقب الأول له، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة مرتين، وشارك في مباراة كل النجوم 5 مرات.

video:1