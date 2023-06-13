فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة غينيا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 15:29

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة الفراعنة أمام غينيا.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا غدا الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس أمم إفريقيا.

ويحضر محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المؤتمر الصحفي رفقة فيتوريا وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

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وتقام المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ريان - مصطفى محمد.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

منتخب مصر روي فيتوريا
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