براهيم: سنواتي مع ميلان ساعدتني على النضج.. وأتيت لأنجح مع النادي الأفضل في العالم

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 15:10

كتب : FilGoal

براهيم دياز وفلورينتينو بيريز

يرى براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد أن المواسم الثلاثة الذين قضاهم مع ريال مدريد قد ساعدوه على النضج أكثر كلاعب داخل وخارج الملعب.

براهيم دياز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وعاد دياز لريال مدريد بعد فترة إعارة لميلان استمرت ثلاث مواسم متتالية.

وقد ريال مدريد اللاعب للإعلام في مؤتمر صحفي عقد اليوم وخلاله تم الكشف عن حصوله على رقم 21 مع الفريق وهو رقم رودريجو الذي سيحصل على رقم 11 في الموسم الجديد.

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وقال دياز خلال المؤتمر: "رحيل بنزيمة وأسينسيو؟ الحقيقة هي أنهمما لاعبان كبيران وهذا سيضع مزيد من الضغط ولكن هذا ريال مدريد ويجب عليك دائما أن تقدم أفضل لأنك تمثل النادي الأفضل في العالم".

واستمر "السنوات الثلاثة في ميلان ساعدتني ونضجت كثيرا داخل الملعب وخارجه وسنرى براهيم الذي يأتي بالكثير من الرغبة للنجاح في ريال مدريد ولهذا عدت".

وتابع "أنا محظوظ لأنني ألعب بكلا القدمين وهذا يعطيني ميزة إضافية وأحب أن ألعب في المراكز الثلاثة الهجومية، عندما أتيت إلى ريال مدريد في البداية كنت طفلا ولكن الآن لعبت مباريات أكثر في دوري أبطال أوروبا وهذا يضيف إلى نضجي كشخصية".

وأضاف "لقد حظيت بامتياز اللعب في ثلاثة من الدوريات الكبرى والمختلف فيهم هو طريقة اللعب، الدوري الإنجليزي يتمتع بقدر أكبر من اللياقة البدنية والإسباني أكثر تقنية أما الإيطالي فكل شيء تكتيكي بشكل أكبر".

وأردف "المنافسة مع رودريجو؟ الأمر لا يتعلق بالمنافسة ولكن نحن زملاء ونريد الأفضل للفريق، رودريجو لاعب كبير وموهبة رائعة وسأقدم أفضل نسخة من نفسي للعمل من أجل التتويج بالبطولات".

وشدد "فخور بتمثيل المنتخب الوطني ولكن ذلك ليس الوقت المناسب ولكن العمل بشكل جيد مع الفريق سيجلب الفرص".

وأكمل "القيام بدور أسينسيو؟ لاعب وزميل رائع ولا يتعلق الأمر بأن أكون بديل مميز ولكن يجب أن أعطي أقصى ما لدي لريال مدريد ويتعلم وأتعلم أكثر لكي أتمكن من التطور".

وأتم "اللعب بجوار مبابي؟ هذا ليس الوقت المانسب اليوم هو يومي وأنا سعيد في ريال مدريد وأي كان من سيتواجد في غرف خلع الملابس معي سأكون سعيدا".

دياز كان قد انضم لريال مدريد في 2019 قادما من ريال مدريد.

وشارك دياز مع ريال مدريد في 21 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة.

وفي موسمين مع ميلان نجح صاحب الـ 23 عاما في تسجيل 18 هدفا وصناعة 15 آخرين خلال 124 مباراة.

وأسهم دياز في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي في الموسم قبل المنقضي.

وأًصبح دياز هو ثالث تدعيمات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينجهام من بروسيا دورتموند وفران جارسيا لاعب رايو فايكانو.

ورحل عن ريال مدريد 4 لاعبين بنهاية تعاقدهم وهم كريم بنزيمة وماركو أسينسيو وإدين هازارد وماريانو دياز.

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