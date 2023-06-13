في الجول يكشف القصة الكاملة لعرض حمدي فتحي القطري.. ومصير اللاعب الأقرب

حصل نادي الأهلي على عرضا جديدا من نادي الوكرة القطري للحصول على خمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بعد يومين من التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com القصة الكاملة للعرض القطري لحمدي فتحي ومصير اللاعب الأقرب.

نادي الوكرة تقدم بعرض لضم حمدي فتحي منذ فترة والأهلي رفض الفكرة في البداية بشكل قاطع بسبب ارتباطات والبطولات التي كان يشارك بها وقرر تأجيل الأمر لما بعد دوري أبطال إفريقيا.

عرض الوكرة الأول كان مقابل 2.5 مليون دولار ولكن الأهلي رفض التفاوض مقابل مبلغ أقل من 4 مليون دولار.

حمدي فتحي أبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للوكرة لخوض تجربة جديدة ولكن في حال موافقة النادي وتم تأجيل الحديث في الأمر حتى نهاية دوري الأبطال.

الوكرة رفع عرضه حاليا إلى 3 مليون دولار والأهلي يفاوضه لرفع العرض حاليا ولكنه قد يوافق على خفض مطالبه والحصول على أقل من 4 مليون دولار كتكريم للاعب على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 34 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.