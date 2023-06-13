وكيل أليجري يكشف لـ في الجول حقيقة العروض السعودية للمدرب الإيطالي

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 13:16

كتب : حسام أحمد

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

كشف جيوفاني برانشيني وكيل ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس حقيقة الأخبار حول العروض السعودية المقدمة للمدرب.

بعض التقارير الإيطالية كانت قد أشارت إلى أن أليجري قد تلقى عرضا من الدوري السعودي لتدريب الهلال أو النصر خلال الموسم المقبل.

وقال برانشيني لـ FilGoal.com: "عروض لأليجري من السعودية؟ هذه أخبار غير صحيحة، إحدى الصحف الإيطالية التي كانت يوما ما موثوقة ومحترمة تقوم اليوم باختلاق الأخبار، كوكيل لأليجري ليس لدي الوقت لتحمل عواقب اختلاق هذا الخبر".

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وينتهي تعاقد الإيطالي مع البيانكونيري في 2025.

وبحسب التقارير فأن المدرب الإيطالي أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف النادي.

وقاد أليجري يوفنتوس خلال ولايته الثانية، في 108 مباراة دون التتويج بأي لقب، حقق الفوز في 58 وتعادل في 21 وخسر 29.

ودرب أليجري أندية سبال وليكو وساسولو وكالياري وميلان ويوفنتوس.

صاحب الـ 55 عاما توج خلال مسيرته كمدرب بالدوري الإيطالي 6 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر الإيطالي 3 مرات.

ماسيميليانو أليجري يوفنتوس الدوري السعودي جيوفاني برانشيني
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