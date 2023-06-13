تقرير: زاها يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي.. وسان جيرمان ومارسيليا مهتمان بضمه

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 13:02

كتب : FilGoal

ويلفرد زاها كوت ديفوار أمم إفريقيا

رفض ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس عرضا مغريا من نادي النصر السعودي لضمه هذا الصيف، حسب جريدة ذا جارديان.

عقد زاها مع كريستال بالاس ينتهي هذا الصيف ويمكنه الانتقال لأي فريق مجانا.

وأوضح تقرير جارديان أن زاها يتجه لرفض عرض النصر البالغ 30 مليون جنيه استرليني في الموسم لأنه يفضل البقاء في أوروبا.

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فيما ذكرت جريدة لو باريزيان أن باريس سان جيرمان ومارسيليا يستهدفان ضم النجم الإيفواري البالغ من العمر 30 عاما.

وظهر زاها مع كريستال بالاس في 28 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 3.

قبل شهرين، أوضحت تقارير مختلفة أن زاها رفض أيضا عرضا من اتحاد جدة السعودي مقابل الحصول على 9 ملايين دولار سنويا.

وأشارت التقارير إلى أن زاها يرغب في البقاء بالدوريات الأوروبية ولديها عرضين من ميلان وبوروسيا دورتموند.

زاها انضم لكريستال بلاس منذ موسم 2014-2015 قادما من مانشستر يونايتد.

ويلفريد زاها كريستال بالاس النصر باريس سان جيرمان مارسيليا
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