رومانو: روما يقترب من حسم صفقته الثانية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 12:49

كتب : FilGoal

إيفان نديكا

اقترب نادي روما من التعاقد مع إيفان نديكا مدافع آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيفان نديكا

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت
روما

اللاعب انتهى تعاقده مع الفريق الألماني وأًصبح حرا في التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا لرومانو فإن روما قد اتفق مع نديكا على البنود الشخصية فقط ويتبقى خضوعه للكشف الطبي للتوقيع على العقود.

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وسيوقع نديكا على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2023.

المدافع الفرنسي حظى باهتمام بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية ولكن قراره كان الانضمام لروما.

صاحب الـ 23 عاما انضم لفرانكفورت في 2018 قادما من أوكسير الفرنسي.

وشارك نديكا مع فرانكفورت في 183 مباراة منذ انضمامه للفريق وأسهم في تتويجه بالدوري الأوروبي بالموسم الماضي.

نديكا سيكون ثاني صفقات روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع حسام عوار لاعب ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر أيضا.

إيفان نديكا روما إينتراخت فرانكفورت
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