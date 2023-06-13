كيميتش يعلق على اهتمام برشلونة بضمه

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - ألمانيا

نفى جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ تفكيره في الانتقال لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك كيميتش مع منتخب ألمانيا في التعادل بثلاثة أهداف مع أوكرانيا في المباراة الـ 1000 الدولية لألمانيا.

وقال كيميتش عقب المباراة لصحيفة بيلد: "من الصعب عدم ملاحظة اهتمام برشلونة بي ولكن بشكل عام أنا لا أفكر في ذلك كثيرا، لا يزال هناك موسمين متبقيين في عقدي مع بايرن ميونيخ ولدينا الكثير من الخطط هنا".

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تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة كان قد مدح لاعب الوسط الألماني في أكثر من مناسبة.

وقال تشافي في وقت سابق عن كيميتش:"نحن نحتاج لبديل سيرجيو بوسكيتس وعدا ذلك سيكون من الصعب التنافس الموسم المقبل".

وأردف "كيميتش لديه عقد مع بايرن لكن إن كان هناك باب مفتوح فعلينا التفاوض مع النادي".

صاحب الـ 28 عاما شارك مع بايرن ميونيخ في 47 خلال الموسم الحالي وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.

جوشوا كيميتش بايرن ميونيخ برشلونة
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