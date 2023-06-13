تقرير: الهلال السعودي حاول إغراء لوكاكو براتب ضخم.. والبلجيكي يريد المزيد

اجتمع مسؤولو نادي الهلال السعودي مع روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي المعار إلى إنتر من أجل إقناعه باللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، حسب موقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن الاجتماع تم في باريس ليل الاثنين.

وعرضت إدارة الهلال على البالغ من العمر 30 عاما تقاضي 20 مليون دولار في الموسم.

وأفاد التقرير بأن المهاجم البلجيكي مهتم بالعرض لكنه يريد المزيد.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بين الطرفين حتى الوصول لنقطة اتفاق.

قبل أيام، أوضحت منصة "ريليفو" الإسبانية أن لوكاكو بات مرشحا بقوة لتدعيم صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير ان الهلال يعمل على إقناع لوكاكو بالانضمام إلى صفوفه خاصة أنه ليس في خطط البلوز للموسم المقبل.

ويسعى الهلال لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

لوكاكو خسر مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت ضد مانشستر سيتي في إسطنبول.

وظهر لوكاكو مع إنتر في 37 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 14 هدفا وصنع 7.